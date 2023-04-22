E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera all'Emirates Stadium. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Liverpool ospiterà il Southampton in occasione del match valevole per gli ottavi di…
FA Cup
Chelsea e Leeds United si affrontano a Stamford Bridge per il quinto turno di FA Cup. I Blues hanno avuto un percorso più impegnativo finora, eliminando il Preston al terzo turno e l'Aston Villa al…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al "Kenilworth Road". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Luton Town ospiterà il Manchester City in occasione del match valevole per gli ottavi…
La partita tra Aston Villa e Chelsea è un match valido per il quarto turno di FA Cup e si giocherà mercoledì 7 febbraio 2024 alle 21:00 (ora italiana) presso il Villa Park di Birmingham. Le due…
Periodo complicato per il Chelsea. I Blues si trovano undicesimi a ben tredici lunghezze dal quinto posto. Alla vigilia del match di Fa Cup contro l'Aston Villa, ha rilasciato dichiarazioni Mauricio…
E' tutto pronto per la sfida tra Sheffield United e Brighton, valida per il quarto turno della FA CUP edizione 2023-2024. Ieri sera ha passato il turno Manchester City, eliminando di misura il…
Una delle sfide più affascinanti di questi sedicesimi di finale di FA Cup è senz'altro la sfida in programma al Tottenham Hotspurs Stadium tra la formazione allenata da Postecoglu e quella di Pep…
Chelsea e Aston Villa si affrontano oggi, venerdì 26 gennaio 2024 allo stadio Stamford Bridge nel quarto turno di FA Cup. Il Chelsea sta vivendo una stagione altalenante in Premier League, ma nelle…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al Goodison Park. Alle ore 20:45, fra le mura amiche, l'Everton ospiterà il Crystal Palace nel terzo turno di FA Cup. La gara d'andata, andata in…
Mercoledì sera ad Anfield il Liverpool ospiterà il Fulham nell'andata della semifinale della Coppa Carabao. Il Liverpool, malgrado sia attualmente favorito per alzare al cielo il trofeo della…
Dopo un frenetico fine settimana di partite di FA Cup, il Middlesbrough e il Chelsea sono pronte ad affrontarsi questa sera nella semifinale di metà settimana della EFL Cup 2023-24. Chi avrà la meglio…
Alle 21:15 andrà in scena al DW Stadium il trentaduesimo di finale di FA Cup tra Wigan e Manchester United. Una sfida dal pronostico facile ma forse non scontato visto il rendimento altalenante di…
E' tutto pronto per la sfida in programma questo pomeriggio all'Emirates Stadium. Alle ore 17:30, fra le mura amiche, l'Arsenal ospiterà il Liverpool nel match valevole per il terzo turno della FA…
E' tutto pronto per la sfida in programma questo pomeriggio all'Etihad Stadium. Alle ore 15:00, fra le mura amiche, il Manchester City ospiterà l'Huddersfield Town nel match valevole per il terzo…
Chelsea e Preston si affrontano oggi alle ore 18:30 al Stamford Bridge per il terzo turno di FA Cup. Gli ospiti sono attualmente al 14° posto in Championship, con 35 punti in 26 partite. La squadra di…
Stoke City e Brighton si affrontano oggi alle ore 16:00 al Bet365 Stadium per il terzo turno di FA Cup. Il club padrone di casa è attualmente al 19° posto in Championship, con 29 punti in 26 partite.
LIVE Bologna-Genoa, 19ª giornata Serie A: segui la diretta Termina la sfida di FA Cup tra il Tottenham e il Burnley. Al 7' ci prova Odobert ma Vicario para. Intorno al 15' Richarlison tira ma trova…
Riposa la Premier League in questo weekend, ma non le squadre inglesi. Le formazioni britanniche sono impegnate nelle sfide di FA Cup. Due di queste sono il Tottenham e il Burnley che si sfideranno…
Terzo turno di FA Cup in programma alle ore 21:00 che andrà in scena al Tottenham Hotspur Stadium. Gli Spurs ospitano il Burnley per un prezioso passaggio alla fase successiva. Bologna-Genoa, le…
Opportunità da cogliere al volo per Chelsea e Newcastle United! Riscattare le ultime brutte prove in campionato e giocarsi le proprie chance in EFL Cup, questo l'obiettivo della squadra allenata da…
Alle 17.00 nel tempio di "Wembley" in campo Arsenal e Manchester City per la finale di Community Shield (Supercoppa). Entrambe grandi protagoniste della scorsa stagione, capaci di contendersi il…
Il Manchester City si aggiudica la settima FA Cup della sua storia: a "Wembley" la compagine di Pep Guardiola supera i rivali dello United per 2-1. Decisiva la doppietta di Gundogan, inutile il gol…
Il Manchester City si aggiudica la settima FA Cup della sua storia: a "Wembley" la compagine di Guardiola supera i rivali dello United per 2-1. Decisiva la doppietta di Gundogan, inutile il gol del…
di Davide Raja La Premier League si è conclusa, per altro proprio con la vittoria del Manchester City, ma c'è un altro trofeo in ballo nel calcio inglese ed è particolarmente sentito non solo per il…
Campione d'Inghilterra ed in finale di FA Cup e Champions League. Un calcio armonioso, totale, spettacolare e straordinariamente innovativo. Il Manchester City di Pep Guardiola è certamente ad oggi…
Il Brighon di Roberto De Zerbi si arrende ai calci di rigore in semifinale di FA Cup, al cospetto del più quotato Manchester United. Dopo un bugiardo zero a zero, nei tempi regolamentari, le due…
La possibilità di vedere un derby di Manchester come ultimo atto di questa competizione è concreta, con lo United che però vede sul proprio cammino un ostacolo leggermente più difficile da…
Dopo la vittoria del Manchester City per 3-0 contro lo Sheffield, siamo già a conoscenza del nome della prima finalista della FA Cup 2022/2023. Anche la seconda semifinale si gioca nel teatro…
All'Etihad Stadium alle 17:45 si affronteranno Manchester City e Sheffield United per la semifinale di FA Cup. In palio c'è la finale di Wembley e la possibilità di vedere un derby è concreta, perché…