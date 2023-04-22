Chelsea-Leeds United, probabili formazioni: Pochettino con Nkunku e Mudryk. Ok Gray ⚽️ ⚽️ 28 febbraio 2024 - 10:57 28 febbraio

Chelsea e Leeds United si affrontano a Stamford Bridge per il quinto turno di FA Cup. I Blues hanno avuto un percorso più impegnativo finora, eliminando il Preston al terzo turno e l'Aston Villa al…