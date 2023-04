Manchester City-Sheffield United, probabili formazioni: in palio la finale di FA Cup

Il Manchester City è la solita schiacciasassi e la conquista della semifinale di Champions League ne è la prova. La compagine di Pep Guardiola è ancora in corsa per un possibile Triplete ma dovrà superare l'ostacolo Sheffield affinché le si aprano le porte della finale di Wembley. In Premier League, il recente passo falso della capolista Arsenal ha riaperto le sorti dello scudetto, con i Citizens a -4 ma con una gara in meno rispetto ai Gunners, quindi potenzialmente a -1. Sono dieci le vittorie consecutive del City tra campionato e coppe, interrotte dal pareggio recente in casa del Bayern Monaco, sufficiente tuttavia per portare a casa la qualificazione. In avanti c'è un ballottaggio tra Erling Haaland e Julian Alvarez, mentre si rivede dal primo minuto Phil Foden.