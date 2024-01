Manchester City-Huddersfield, probabili formazioni: Guardiola con Alvarez, c’è Bobb

La sfida valevole per il terzo turno della FA Cup è in programma alle ore 15:00 all'Etihad Stadium.

E' tutto pronto per la sfida in programma questo pomeriggio all'Etihad Stadium. Alle ore 15:00, fra le mura amiche, il Manchester City ospiterà l'Huddersfield Town nel match valevole per il terzo turno della FA Cup. Non un momento particolarmente brillante per la formazione che gioca in Championship: nelle ultime otto uscite in campionato, infatti, gli ospiti hanno vinto soltanto una volta lo scorso 26 dicembre contro il Blackburn, un successo seguito da due sconfitte di fila contro Middlesbrough e Leicester per 4-1.

Sono venticinque i punti conquistati fin qui dall'Huddersfield, che occupa il ventunesimo posto della classifica della Serie B inglese, frutto di cinque vittorie, dieci pareggi e ben undici ko, con ventisei reti all'attivo e quarantaquattro gol subiti. Una partita senza storia, almeno sulla carta. Di fronte, una delle big del massimo campionato, che non scende in campo da una settimana. Dopo il trionfo nel Mondiale per Club, Haaland e compagni hanno giocato due partite, battendo rispettivamente Everton (1-3) e Sheffield United (2-0). Sei punti che hanno permesso al City di riavvicinarsi alla vetta della classifica di Premier League, occupata al momento dal Liverpool a +5. I Citizens - con una partita in meno - occupano il terzo posto a quota quaranta punti, frutto di dodici successi, quattro pareggi e tre sconfitte; quarantacinque i gol siglati in diciannove gare, ventuno le reti incassate.

Al cospetto della compagine guidata da Pep Guardiola, Darren Moore non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Charles Ondo, Yuta Nakayama, Oliver Turton, Patrick Jones, Kian Harratt, Josh Ruffels, Matty Pearson, Daniel Ward, Chris Maxwell e Delano Burgzorg. Il tecnico del Manchester City, invece, dovrà fare a meno di Rodri e John Stones, in dubbio lo stesso Haaland, Jérémy Doku, Scott Carson, Matheus Nunes, Kalvin Phillips e Bernardo Silva, che non dovrebbero essere della partita. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 3-5-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI — MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Walker, Ruben Dias, Akanji, Gomez; Lewis, Kovacic; Bobb, Foden, Hamilton; Alvarez. Allenatore: Guardiola.

HUDDERSFIELD TOWN (3-5-2): Nicholls; Lees, Ayina, Helik; Kasumu, Rudoni, Wiles, Diarra, Edmonds-Green; Thomas, Koroma. Allenatore: Moore.

La gara di FA Cup tra Manchester City e Huddersfield in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv, né in streaming. DAZN detiene i diritti della competizione, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

