Aston Villa-Chelsea, Pochettino: “Sono deluso. Troveremo un modo per uscirne”

“Oggi ho detto ai miei giocatori che ho totale fiducia in loro. Sono deluso dei risultati, ma sappiamo che nel calcio succedono cose di questo tipo. Io non sono un normale allenatore, ma mi sento un vero e proprio leader. Ovviamente la responsabilità di quello che sta accadendo è la mia, - continua Pochettino - ora abbiamo bisogno di tutto il supporto necessario da parte dei tifosi. Questo è un Chelsea diverso e la gente deve rendersi conto di questa situazione. Troveremo un modo per uscire da questo periodo negativo per rimettere il club nelle posizioni in cui merita di stare".