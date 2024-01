Tottenham-Burnley, probabili formazioni: Son e Maddison assenti in FA Cup. Ok Udogie

Sfida di FA Cup tra Tottenham e Burnley che va in scena alle 21:00. La preview, le probabili formazioni e dove vedere il match.

Mediagol ⚽️

Terzo turno di FA Cup in programma alle ore 21:00 che andrà in scena al Tottenham Hotspur Stadium. Gli Spurs ospitano il Burnley per un prezioso passaggio alla fase successiva.

Il Tottenham si presenta con una lunga lista di indisponibili. Yves Bissouma, Pape Sarr, Heung-Min Son, Cristian Romero, Micky van de Ven, Ryan Sessegnon, James Maddison, Alfie Whiteman, Manor Solomon, Ivan Perisic e Alejo Veliz non saranno della partita. Il poker incassato contro il Brighton in campionato è stato parzialmente dimenticato dopo la vittoria contro il Bournemouth. Quattro vittorie nelle ultime cinque gare di Premier è uno score invidiabile che consolida la marcia europea della formazione di Postecoglou. Vista l'assenza di Son, impegnato in Coppa d'Asia, in avanti spazio al tridente composto da Kulusevski, Richarlison e Bryan Gil. In porta, l'italiano Vicario lascerà il posto a Forster ma l'"azzurro" sarà comunque presente in campo con la presenza di Udogie.

Il Burnley sta conducendo una stagione davvero deludente. Penultimo in classifica in Premier League, sono ben quindici le sconfitte stagionali rimediate fino a questo momento. Un passaggio del turno in FA Cup ottenuto in casa del Tottenham potrebbe cambiare le sorti di questa stagione. La formazione di Kompany non gode di certo dei favori del pronostico al Tottenham Hotspur Stadium. In avanti per i Clarets spazio al tandem formato da Amdouni e Rodriguez.

Le probabili formazioni — TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Emerson Royal, Dier, Davies, Udogie; Skipp, Hojbjerg, Lo Celso; Kulusevski, Richarlison, Bryan Gil. Allenatore: Postecoglou.

BURNLEY (4-4-2): Trafford; Roberts, O’Shea, Delcroix, Taylor; Gudmundsson, Ramsey, Brownhill, Redmond; Amdouni, Rodriguez. Allenatore: Kompany

Arbitro: Sam Barrott.

Assistenti: Neil Davies & Mark Scholes.

Quarto ufficiale: John Brooks.

VAR: Darren Bond.

AVAR: Stuart Burt.

Dove vederla — La gara sarà trasmessa in diretta sui canali di DAZN, piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della FA Cup.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.