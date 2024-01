Bologna-Genoa, le probabili formazioni: Thiago Motta con Zirkzee, c’è Ekuban

E' tutto pronto per la sfida che aprirà la diciannovesima giornata del campionato di Serie A . Alle ore 20:45, allo Stadio "Renato Dall'Ara", il Bologna ospiterà il Genoa di Alberto Gilardino . Dopo la sconfitta a sorpresa rimediata dalla squadra di Thiago Motta contro l' Udinese per 3-0, i padroni di casa vorranno conquistare l'intera posta in palio che porterebbe al quarto posto, attualmente occupato dalla Fiorentina , a +2 rispetto ai rossoblù.

Al cospetto di Skorupski e compagni, Gilardino non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match - infatti - Strootman, Jagiello (ad un passo dall'addio) e Thorsby; tra i convocati anche Ekuban, che non ha ricevuto la chiamata dal Ghana per la Coppa D'Africa. Mentre in casa Bologna prosegue l'emergenza nel reparto avanzato: Thiago Motta dovrà fare a meno di Ndoye e Karlsson per infortunio, oltre a Ferguson per squalifica. In difesa non recupera Bonifazi. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 3-5-2, con Retegui che potrebbe partire dalla panchina.