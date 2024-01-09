Roma, 14 Maggio 2025- il Bologna ha scritto una pagina indelebile della sua storia calcistica, conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni Battendo il Milan 1-0 allo stadio “Olimpico”.Un trionfo che ha…
Bologna
È appena terminato il primo tempo della finale di Coppa Italia , Milan-Bologna. I primi 45’ si concludono in parità con il risultato di 0-0.
Mercoledì 14 Maggio andrà in scena l’ultimo atto della Coppa Italia, in cui si vedranno faccia a faccia, all’Olimpico di Roma, il Milan di Conceicao e il Bologna di Italiano; in quella che si…
Calcio, martedì di Champions League: dove vedere le partite delle italiane
Quarta giornata di league phase nel nuovo formato della UEFA Champions League. Le italiane sono pronte a lottare per regalare ai propri tifosi una vittoria in questa emozionante notte di Champions. LE…
Il Bologna FC ha firmato un accordo con Webuild per la ristrutturazione dello storico stadio Dall’Ara. Questo progetto ambizioso, che mira a inserire Bologna tra le città ospitanti degli Europei del…
Calcio, martedì di Champions League: dove vedere le italiane
Terza giornata di league phase nel nuovo formato della UEFA Champions League. Le italiane sono pronte a lottare per regalare ai propri tifosi una vittoria in questa emozionante notte di Champions. LE…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Olimpico - Grande Torino". Alle ore 20:45, fra le mura amiche, la squadra di Ivan Juric ospiterà il Bologna della gara che aprirà la…
L'Empoli esce sconfitto 0-1 dalla sfida al Castellani contro il Bologna. Decisiva la rete al 94' di Fabbian. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Davide Nicola: Corini: “Abbiamo già…
LIVE Empoli-Bologna, 29ª giornata Serie A: segui la diretta
[caption id="attachment_1206470" align="aligncenter" width="1024"] REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - MAY 08: Thiago Motta, Head Coach of Bologna FC, looks on prior to the Serie A match between US Sassuolo…
"Incontriamo una big, lo dicono i numeri e la posizione in classifica, il loro allenatore ha fatto un gran lavoro". Lo ha detto Davide Nicola, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida…
Termina la sfida tra Atalanta e Bologna. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Gian Piero Gasperini nel dopo partita: Atalanta-Bologna 1-2: Ferguson ribalta il risultato. Motta sorride e vola quarto…
Termina la sfida tra Atalanta e Bologna. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Thiago Motta nel dopo partita: Atalanta-Bologna 1-2: Ferguson ribalta il risultato. Motta sorride e vola quarto “Non penso…
Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: Osimhen sfida Vlahovic, ok Chiesa Termina la sfida tra Atalanta e Bologna disputata al Gewiss Stadium alle ore 18:00. Primo tempo che si chiude in vantaggio…
Termina l'anticipo della 26a giornata tra Bologna e Verona. 2-0 il risultato finale. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Thiago Motta: Bologna-Verona 2-0: super Fabbian: Motta…
Termina l'anticipo della 26a giornata tra Bologna e Verona. 2-0 il risultato finale. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Marco Baroni: Bologna-Verona 2-0: super Fabbian: Motta…
Cosenza-Sampdoria 1-2: Darboe-De Luca nel primo tempo. Pirlo batte Caserta Termina l'anticipo della 26a giornata del campionato di Serie A tra Bologna e Verona. La prima azione importante del match…
L'anticipo tra Bologna e Verona apre la 26a giornata del campionato di Serie A. Gli emiliani vogliono vincere per superare momentaneamente l'Atalanta quarta in classifica. Veneti che invece devono…
La ventiseiesima giornata di Serie A si apre con un interessante anticipo al "Dall'Ara" tra Bologna ed Hellas Verona, una sfida dall'esito non così scontato tra la squadra rivelazione del campionato e…
Con l'anticipo tra Bologna e Verona si aprirà la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Alla vigilia della sfida ha rilasciato dichiarazioni Thiago Motta: #RADIOMEDIAGOL: verso…
Con un morale da risollevare visti i recenti risultati negativi più lo stop della propria stella Domenico Berardi, il Sassuolo si prepara al derby contro il Bologna. Queste le dichiarazioni in sala…
Milan-Bologna, in programma sabato 27 gennaio con calcio d'inizio alle ore 20.45 è una gara valevole per la 22ª giornata di campionato in Serie A, la terza nel girone di ritorno. I rossoneri di Pioli…
Il Barcellona vive una condizione di classifica deficitaria in Liga spagnola ed è stato eliminato dalle competizioni nazionali. L'unica speranza della stagione è la Champions League, che il club…
Pochi istanti fa l'ufficialità: Kelvin Amian è un nuovo giocatore del Nantes. Il difensore classe 1998, accostato anche a Bologna e Palermo nel corso della sessione invernale di calciomercato, ha…
Il nuovo laterale basso di destra del Palermo di Corini non sarà Kelvin Amian. Lo conferma l'approfondimento pubblicato sull'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" che fotografa la situazione…
"Braccio di ferro per Amian". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. E' partita ufficialmente il 2 gennaio la sessione invernale di…
L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma su un particolare intreccio di calciomercato sull'asse Bologna-Palermo-New York. La lista stilata dal tecnico della compagine felsinea, Thiago…
Catania, ufficiale l’arrivo di Cianci dal Taranto: nel 2021 era seguito dal Palermo Quarti di finale per Fiorentina e Bologna. 2-1 il risultato finale. Primo tempo molto equilibrato con le due…