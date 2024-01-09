Il Bologna Football Club 1909, meglio noto come Bologna, è una società calcistica italiana dell'omonima città emiliana. Fondata il 3 ottobre 1909 da Emilio Arnstein, cadde in fallimento nel 1993 e si ricostituì a livello societario con l'attuale denominazione dopo aver acquisito nuovamente i diritti e il titolo sportivo del sodalizio precedente. Il Bologna disputerà il torneo di Serie A 2023/2024. La squadra emiliana ha chiuso la scorsa annata al nono posto del massimo campionato italiano. Su Mediagol.it tutte le news, gli approfondimenti, le indiscrezioni di calciomercato e le curiosità inerenti al Bologna. Ma non solo; anche video, highlights, gol e foto. Le interviste ai protagonisti e i risultati aggiornati in tempo reale. La squadra rossoblù gioca le proprie partite casalinghe allo stadio "Renato Dall'Ara". I tradizionali colori sociali del Bologna sono il rosso e il blu: la casacca principale presenta tradizionalmente tali tinte disposte a strisce verticali di eguale larghezza. I tifosi hanno adottato come mascotte la figura del Dottor Balanzone, celebre maschera bolognese di Carnevale.