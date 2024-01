Gazzetta dello Sport: “Amian, no al Palermo e priorità Bologna. La Ligue 1…”

Il nuovo laterale basso di destra del Palermo di Corini non sarà Kelvin Amian. Lo conferma l'approfondimento pubblicato sull'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" che fotografa la situazione attuale e ipotizza i possibili scenari legati al futuro dell'ex jolly difensivo del Tolosa. Il classe 1998 ha di fatto rifiutato il trasferimento al club rosanero, che aveva da tempo raggiunto un'intesa di massima con lo Spezia sulla base di circa 3,5 milioni di euro per il cartellino del francese. Priorità assoluta per il Bologna del suo ex tecnico Thiago Motta, braccio di ferro con lo Spezia, con D'Angelo che lo ha messo di fatto fuori rosa fino alla fine della sessione invernale. Accordo lontano e forbice ampia, in termini di formula dell'eventuale trasferimento e valore del cartellino, tra club felsineo e società ligure. Pista Bologna raffreddata ma non chiusa per Amian che, nel frattempo, gestisce le lusinghe di Nantes e Montpellier, contemplando anche l'ipotesi di un ritorno in Liguee ! qualora le chances di vestire la maglia del Bologna in Serie A dovessero esaurirsi definitivamente. L'intrigo legato alla nuova destinazione del classe 1998 pare destinato a trovare soluzione solo negli ultimi giorni di calciomercato.