Calciomercato Palermo, Gds: “Sprint Diakitè, no Ternana e ok calciatore. Valente…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sul calciomercato del Palermo a meno di dieci giorni dalla chiusura della sessione invernale. Come testimoniano i risultati sul campo, la priorità in casa rosanero è rinforzare il reparto difensivo e reperire un jolly versatile in grado di svolgere sia il ruolo di laterale basso di destra, sia quello di centrale nel cuore della retroguardia. Mateju sarebbe vicino ad approdare allo Spezia, l'infortunio di Lucioni complica ancor di più i piani di Corini nel reparto. Il profilo di Salim Diakitè, classe 2000 in forza alla Ternana, è ritenuto dal club rosanero perfettamente idoneo alle esigenze della squadra nell'immediato oltre a costituire un prospetto molto interessante in chiave futura. Come sottolinea il noto quotidiano cartaceo regionale, il Palermo ha già formulato due offerte alla Ternana per il cartellino del calciatore, entrambe respinte al mittente. Il ragazzo vuole il Palermo, il club umbro resiste per indurre la società di viale del Fante ad alzare ulteriormente la posta. Un milione più una serie di bonus l'ultima proposta del management rosanero per l'acquisto a titolo definitivo di Diakitè, ritenuta ancora non congrua dal club umbro. Il giocatore ha puntato i piedi, non scendendo in campo nell'ultimo match interno delle fere al Liberati, vinto dalla compagine di Breda contro il Cittadella di Gorini. Il braccio di ferro tra le parti è in pieno corso di svolgimento, ma la sensazione è che con tempo, buonsenso ed un piccolo sforzo reciproco l'affare possa andare in porto per la soddisfazione di tutti. Venuti l'opzione alternativa, solo se la pista Diakitè sfumasse. Si rifanno vive le piste Sudtirol e Cesena per l'attaccante esterno Nicola Valente, in scadenza il prossimo giugno ed in uscita dal club rosanero.