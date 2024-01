Calciomercato Palermo, sciolto rebus Soleri: decisione del club e futuro Edoardo…

Summit tra le parti in causa e decisione irrevocabile del club rosanero: Edoardo Soleri è tolto dal mercato e resta un giocatore del Palermo

Doppietta decisiva e l'onda d'amore del Barbera a suggellare un legame profondo e viscerale. A quanto pare, indissolubile Edoardo Soleri, bomber con la valigia in mano e oggetto dei desideri di numerosi club di Serie B, ha riscritto sul campo il suo destino. Ribaltandolo, ancora una volta, spaccando e decidendo la sfida tra Palermo e Modena, creando le premesse per proseguire la sua favola, umana e professionale, con Palermo ed il Palermo.

Ennesima porzione di gara straordinariamente impattante, due gol dall'inestimabile peso specifico che hanno sbrogliato la complessa matassa della sfida playoff contro il Modena. Proprio il club emiliano, così come lo Spezia, pronto a mettere sul piatto quasi un milione di euro per il cartellino del classe 1997, dovranno virare su altri obiettivi. Idem il Pisa, che ha monitorato con molta attenzione l'evoluzione del futuro dell'ex Padova. prima di chiudere per Nicholas Bonfanti ed in attesa di decifrare futuro e condizioni fisiche di Ernesto Torregrossa.

Dopo la vittoria contro la compagine di Paolo Bianco, con Soleri nelle vesti di match-winner e mattatore, il club di viale del Fante si era preso ventiquattrore per riflettere sul futuro della boa scuola Roma, profilo appetito in sede di mercato da varie pretendenti disposte a garantirgli centralità nel progetto tecnico, continuità di impiego e lauti contratti pluriennali. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it , il summit tra management ed area tecnica ha prodotto una presa di posizione salda ed irrevocabile, almeno per questa sessione di mercato. Edoardo Soleri resta al Palermo in quanto ritenuto profilo prezioso, decisivo ed imprescindibile in seno al roster offensivo a disposizione di Corini.

Il calciatore è quindi ufficialmente tolto dal mercato dal club targato CityFootball Group, con il binomio manageriale composto da Riccardo Bigon eLeandro Rinaudo che ha deciso ancora una volta, in linea con quanto già accaduto quest'estate, di puntare su professionalità e valore assoluto dell'attaccante romano, nonostante le numerose offerte giunte per rilevare il suo cartellino e la comprensibile aspirazione del ragazzo di un maggiore minutaggio rispetto a quello fin qui collezionato in stagione. La dirigenza rosanero, con in testa il dg Giovanni Gardini, ha comunicato la decisione al ragazzo a margine della seduta di allenamento di ieri, nell'ambito di un colloquio in cui è stata ribadita la stima per l'uomo ed il calciatore ed è emersa la comune volontà di proseguire il percorso professionale insieme. Palermo e Soleri che si riabbracciano ad un passo dall'addio, con piena soddisfazione del tecnico, Eugenio Corini e del ragazzo, profondamente legato alla piazza ed ai colori rosanero.

