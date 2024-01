Palermo, Tuttosport: “Splende il Soleri, ma serve equilibrio per la A. Diakitè…”

L'edizione odierna di Tuttosport pone l'accento sulla doppietta decisiva di Edoardo Soleri nella sfida playoff tra Palermo e Modena. Due gol che hanno migliorato umore e classifica della compagine di Corini e stravolto anche gli scenari della sessione invernale di calciomercato. Canovaccio analogo alla scorsa estate, quando il classe 1997 era ad un passo dal vestire la maglia del Brescia ma poi scelse di restare in maglia rosanero, pur consapevole di non partire in cima alle gerarchie tecniche di Corini nel roster offensivo. Il noto quotidiano sportivo nazionale sottolinea il legame affettivo tra Soleri e la piazza di Palermo, con i tifosi rosa che hanno eletto il ragazzo a proprio beniamino fin dai tempi della Serie C. Salvo colpi di scena o proposte indecenti, l'ex Padova resterà a Palermo. Soleri è pronto a prendersi una maglia da titolare nella prossima sfida del Ceravolo contro il Catanzaro, vista la squalifica di capitan Brunori, ammonito nel finale della prima frazione della gara contro il Modena. Dopo il successo sui canarini i rosanero sono tornati a quattro punti dal secondo posto, ma se vogliono nutrire concrete ambizioni di promozione devono trovare equilibrio e continuità di risultati, togliendosi di dosso questa etichetta di squadra pazza che ha caratterizzato il percorso nella seconda parte del girone d'andata. Sedici gol subiti nelle ultime sette gare, a fronte di diciassette reti all'attivo nel medesimo ciclo di match. Per ritrovare solidità difensiva ed ampliare qualità e gamma di opzioni nel reparto per Corini, il Palermo sta provando a chiudere l'acquisto di Diakitè della Ternana, l’accordo con il giocatore c’è già bisogna trovare l'intesa con il club umbro. che ha rifiutato la prima offerta dei rosa.