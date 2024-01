Palermo-Modena, Brunori ammonito per proteste: salterà la gara contro il Catanzaro

Il Palermo a Catanzaro senza Matteo Brunori . Il bomber italo-brasiliano salterà la sfida in programma venerdì prossimo fra le mura dello Stadio "Ceravolo" contro gli uomini di Vincenzo Vivarini . Il capitano del Palermo , infatti, è stato ammonito nel corso della gara con il Modena e - diffidato - sarà fermato per un turno dal Giudice Sportivo.

In questa stagione, Brunori ha sempre giocato titolare, salvo in un'occasione: lo scorso 29 ottobre l'ex Virtus Entella, in seguito ad un lutto familiare che lo ha colpito, non ha preso parte alla gara contro il Lecco; al suo posto Edoardo Soleri, ieri "Man of the match" nella sfida tra Palermo e Modena, terminata con il risultato di 4-2 proprio grazie alla sua doppietta del finale.