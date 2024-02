Bologna-Sassuolo, Dionisi: “Erlic e Bajrami ok. Kumbulla non ci sarà. Ko di Monza…”

Il Sassuolo deve provare a rialzarsi contro il Bologna in un complicato derby. Il pensiero di mister Dionisi alla vigilia del match di Serie A

Con un morale da risollevare visti i recenti risultati negativi più lo stop della propria stella Domenico Berardi, il Sassuolo si prepara al derby contro il Bologna. Queste le dichiarazioni in sala stampa alla vigilia del tecnico neroverde Alessio Dionisi:

"È un Bologna in crescita che sta facendo bene, in casa ha lasciato pochi punti agli avversari. Hanno gamba, fisicità e giocano, vanno limitati per le loro qualità ma come tutte le squadre concedono e dovremo essere bravi a sfruttare le opportunità che ci concedono. Mercato? Preferisco parlare del Bologna, non ne volevo parlare quando era aperto e nemmeno ora che è chiuso. Dobbiamo guardare avanti, assumerci la responsabilità e uscire dal momento con coraggio e carattere. Sono arrivati ragazzi giusti, per me è importante".

Kumbulla - "È arrivato ieri direttamente da Milano. Ieri ha fatto la prima parte con noi e così farà anche la prossima settimana, sperando che torni in campo la prossima o quella dopo. Lui è alla fine di un percorso, ora lo rimetteremo in gruppo giorno per giorno, domani non sarà della partita. Un difensore in più era nelle idee. E arrivato lui, a breve sarà a disposizione, è un ragazzo giusto, ha già dimostrato e ha grandi motivazioni. Poi sarà il campo a dare il verdetto. Per quanto riguarda il sistema, noi abbiamo un'idea e continueremo con quella, fermo restando che noi vogliamo fare punti, in base alle gare poi sceglierò avendo un difensore in più".

Racic - "Era venuto in panchina con due allenamenti, sapevo che sarebbe stato utile solo per pochi minuti. Si è allenato questa settimana ed è a disposizione. La condizione di chi si è allenato è buona, di chi non sarà della partita non ne parlo perché non vale la pena soffermarsi su questo".

Erlic e Bajrami - "Stanno bene entrambi, Bajrami non stava bene il giorno della partita. Si sono allenati entrambi ed entrambi saranno a disposizione".

Dopo il ko con il Monza - Il mio monito non era per uno piuttosto che in un altro. Dobbiamo pensare alla gara, non pensiamo di scindere le due fasi, tant'è che nelle transizioni spesso si determinano i risultati e se noi non facciamo un'ottima fase difensiva di squadra ne pagano le conseguenze la squadra e le transizioni. Questo non mi era piaciuto nel primo, questo mi era piaciuto nel secondo, come qualità di gioco avevamo fatto meglio nel primo perché avevamo provato poco il sistema di gioco. Dobbiamo continuare a spingere da un punto di vista della cattiveria agonistica, dobbiamo metterne di più. Il mio monito era quello, in settimana ho visto delle risposte. Poi a me le scelte, di solito giuste quando fai risultato e sbagliate quando non lo fai, ma io devo mantenere equilibrio".

