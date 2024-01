Fiorentina-Bologna 5-4 DCR: Italiano batte Motta e vola in semifinale

Quarti di finale per Fiorentina e Bologna. 2-1 il risultato finale. Primo tempo molto equilibrato con le due compagini che si sono studiate senza rendersi particolarmente pericolose. Al 34' occasionissima per gli ospiti con Zirkzee che si gira e tira con il pallone che colpisce il montante della traversa. Nella ripresa partenza importante dei felsinei con Orsolini che al 50' colpisce il palo. Squadre che ci provano con numerosi contropiedi senza colpire il bersaglio grosso. Al 67' Ferguson su suggerimento di Saelemaekers cerca il tocco decisivo trovando l'opposizione di Christensen. Nel finale Kayode si ritrova il pallone tra i piedi ma calcia male. Minuti di recupero al cardiopalma con la Viola che su calcio d'angolo sfiora il vantaggio con il colpo di testa di Martinez Quarta che trova il miracolo di Skorupski dopo un rimpallo della difesa. I tempi supplementari iniziano come il secondo tempo, con gli emiliani che attaccano e che colpiscono il terzo legno di serata ancora con il centravanti olandese. Risponde la Fiorentina con ancora il difensore argentino che però si fa ipnotizzare dall'estremo difensore danese. Occasione sprecata dai padroni di casa con Kayode che sciupa il cross perfetto di Mandragora. Passaggio illuminante di Zirkzee che spalanca la strada a Orsolini che dopo un controllo meraviglioso con il tacco colpisce male. Il match termina ai rigori con il successo dei Viola 5-4. Decisivo l'errore di Posch