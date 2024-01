Bologna-Genoa, Gilardino: “Gestita nel modo migliore. Ragazzi hanno dato tutto”

Termina 1-1 l'anticipo della diciannovesima giornata di Serie A tra il Bologna e il Genoa . Apre le danze Gudmundsson su calcio di punizione per il suo ottavo centro stagionale; agguanta il pareggio De Silvestri al 95'. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Alberto Gilardino :

"Intanto spero sempre che Dragusin rimanga. Gara di difficoltà importante contro una squadra che ha messo in difficoltà chiunque. Ottimo primo tempo restando compatti e tra le linee, nella ripresa è venuto più fuori il Bologna, grandissime parate Josep e risultato alla fine giusto".

GOL NEL FINALE -"Sono stati due giorni difficili con alcuni giocatori fuori a causa del virus che ha colpito la squadra. I ragazzi che sono scesi in campo come Vogliacco che non giocava da un po' hanno fatto davvero bene. Noi dobbiamo pensare al campo, la società al resto".