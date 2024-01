Bologna-Genoa 1-1: De Silvestri al fotofinish salva Thiago Motta. Beffato Gilardino

Con una zampata al 95', De Silvestri salva il Bologna dalla seconda sconfitta consecutiva. La squadra di Thiago Motta impatta 1-1 con il Genoa. Gli ospiti giocano una gara quasi perfetta in fase difensiva dopo il vantaggio di Gudmundsson al 20'. nella ripresa il club emiliano attacca a testa bassa e proprio nel recupero riesce a trovare la rete del pareggio. Beffa pesante per la compagine di Alberto Gilardino, che sfiora su un campo complicato la vittoria. E' comunque il quarto risultato, utile e consecutivo per il Grifone! Si salva in extremis l'audace formazione rossoblù, reduce dal pesante ko in casa dell'Udinese. Il pareggio da respiro a questo nuovo 2024.