Torino-Bologna, probabili formazioni: Motta senza Beukema, Fabbian e Sanabria dal 1′

La sfida che aprirà il trentacinquesimo turno di Serie A è in programma alle ore 20:45 allo Stadio "Olimpico - Grande Torino".

Mediagol ⚽️ 3 maggio - 14:25

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Olimpico - Grande Torino". Alle ore 20:45, fra le mura amiche, la squadra di Ivan Juric ospiterà il Bologna della gara che aprirà la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. "Il Bologna è la squadra che mi ha impressionato di più quest'anno. Sono forti e bisogna affrontarli al massimo altrimenti si rischia", ha dichiarato il tecnico del Torino in sede di conferenza stampa alla vigilia del match. Se il Bologna è ancora in piena corsa per uno posto in Champions League, i padroni di casa hanno perso contatto con la zona Europa alla luce di una serie di risultati negativi: nelle ultime quattro gare, infatti, il Toro non è mai riuscito a trovare la vittoria, ottenendo solo due punti nelle ultime quattro giornate, perdendo contro Empoli e Inter e pareggiando 0-0 contro Juventus e Frosinone.

Il Bologna arriva all'appuntamento reduce da sei risultati utili di fila (tre successi e tre pareggi) ed occupa il quarto posto in classifica a quota sessantatré punti, a -2 dagli uomini di Massimiliano Allegri. Uno score frutto di diciassette vittorie, dodici pareggi e cinque sconfitte, con quarantanove gol all'attivo e appena ventisette reti subite. Sono quarantasei i punti conquistati dal Torino, che occupa il decimo posto. Uno score frutto di undici successi, tredici pareggi e dieci ko; trentuno le reti siglate in trentaquattro giornate, trentuno i gol incassati. All’andata, al "Dall'Ara", il Bologna è riuscito ad imporsi per 2-0 con le reti di Fabbian e Zirkzee.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Juric, Thiago Motta non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, lo squalificato Beukema, oltre a Ferguson. Mentre il tecnico granata dovrà fare a meno di Djidji, Schuurs, Gineitis, Sazonov, Lovato e dello squalificato Tameze. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-4-1-2 e sul 4-1-4-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Aebischer, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

DOVE VEDERE TORINO-BOLOGNA IN TV — La partita tra Torino e Bologna sarà visibile sia su Sky, sia su Dazn. Coloro che sono abbonati a DAZN potranno seguire il match su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app,ma anche su tutti i televisori collegabili al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per gli abbonati Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.