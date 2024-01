Corriere dello Sport: “Amian e Talles Magno, intreccio Bologna-City Group. Bigon…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma su un particolare intreccio di calciomercato sull'asse Bologna-Palermo-New York. La lista stilata dal tecnico della compagine felsinea, Thiago Motta, per la sessione invernale della campagna trasferimenti ha in particolare tre profili in evidenza. Santiago Castro, attaccante argentino del Velez Sarsfield, classe ‘2004, Talles Magno, attaccante brasiliano del New York City, classe ‘2002, e Kelvin Amian, jolly difensivo francese dello Spezia, classe 1998, che è già stato allenato proprio dall'ex calciatore di Inter e Genoa proprio nel club ligure. L'ex Tolosa, che può fungere sia da laterale basso di destra che da centrale difensivo, piace molto anche al Palermo targato City Football Group, che aveva già intavolato una bozza di trattativa con lo Spezia per l'acquisizione del cartellino dello stesso. Tuttavia, Amian, in rotta con lo Spezia che ha fatto muro rispetto alle richieste provenienti da Nantes e Rennes in Ligie 1, è desideroso di essere ceduto e molto allettato dalla possibilità di raggiungere il suo ex tecnico nel Bologna che gravita in zona Champions League nel massimo campionato. Nonostante il binomio Sartori-Di Vaio abbia già raggiunto un'intesa con l'entourage di Talles Magno e vorrebbe stringere i tempi per chiudere la trattativa per l'arrivo dell'attaccante brasiliano alla corte di Motta, il Bologna sta incontrando resistenza ed una serie di ostacoli da parte del New York City. Il club statunitense fa parte della galassia City Football Group, per cui la dirigenza felsinea, nell'auspicio di rompere l'impasse, sta interloquendo con Riccardo Bigon, consulente tecnico per la holding inglese di proprietà araba ed ex dirigente della società emiliana. Il City Football Group è azionista di maggioranza anche del Palermo FC, consorella del New York City. Il noto quotidiano sportivo nazionale si pone un interrogativo: la resistenze della società statunitense per chiudere l'operazione Talles Magno sono correlate all'irruzione del Bologna nell'affare Amian che vedeva il Palermo inizialmente in rampa di lancio? Fuor di dubbio che, al netto dei rapporti di stima e cordialità, umana e professionale, con Riccardo Bigon, che nella fattispecie rappresenta sia il New York City che il Palermo, in qualità di advisor e consulente tecnico del CFG, il Bologna andrà dritto per la sua strada, senza mollare la presa. Se riuscirà a far centro o meno, chiudendo le trattative e sbaragliando la concorrenza, non è dato saperlo, ma la dirigenza felsinea darà fondo a tutte le sue capacità diplomatiche e negoziali per centrare gli obiettivi prefissati.