Calciomercato Palermo, Gds: “Ok Ranocchia, Bologna su Amian. Caso, Vasic e Soleri…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sul calciomercato del Palermo FC a pochi giorni dalla ripresa del campionato. Partita doppia per il club rosanero, in modalità full immersion in sede di sessione invernale della campagna trasferimenti ma pronto a sintonizzarsi nuovamente sulle questioni di campo in vista della prima giornata del girone di ritorno. La sfida contro il Cittadella rappresenta un importante bivio playoff per la squadra di Corini che riceverà nel turno successivo al Barbera un'altra diretta concorrente, ovvero il Modena di Paolo Bianco. Il noto quotidiano regionale ribadisce il buon esito dell'affare Ranocchia, con la fumata bianca per l'acquisizione del cartellino del classe 2001 che dovrebbe arrivare la prossima settimana. Circa 3,3 milioni di euro nelle casse della Juventus e contratto di tre anni e mezzo al centrocampista nativo di Perugia. Sul fronte terzino destro, piace molto il profilo di Amian ma sul calciatore francese, in rotta con lo Spezia, c'è forte il pressing del Bologna. Il tecnico della compagine felsinea, Thiago Motta, ha già allenato proprio in Liguria l'ex Tolosa ed ha espressamente richiesto l'acquisto del classe 1998 per potenziare il versante destro del suo Bologna impegnato nella lotta per un posto in Champions League in Serie A. Venuti, Baribieri e Di Pardo gli altri profili monitorati dal club di viale del Fante. Con l'approdo di Ranocchia, incerto il futuro di Vasic. Il talento serbo potrebbe anche essere girato in prestito per acquisire esperienza e minutaggio, ma non è escluso che possa proseguire il suo percorso di crescita e formazione nel capoluogo siciliano, provando a ritagliarsi più spazio nel girone di ritorno. Scema l'ipotesi Seck, Torino che vorrebbe cederlo a titolo definitivo, Palermo che optava per un prestito con diritto di riscatto ma pare sondare altre opzioni in avanti. Si Monitora sempre l'evoluzione del futuro di Caso, conteso jolly offensivo del Frosinone, mentre su Soleri sono sempre in pressing Modena e Pisa, nonostante il Palermo al momento non lo ritenga un calciatore cedibile.