Palermo, Corriere dello Sport: “Brunori è la certezza rosa. Ranocchia e Venuti…”

In un calciomercato sempre pieno di colpi di scena, incognite e scenari spesso imprevedibili, il Palermo di Corini si coccola le sue certezze. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul profilo di Matteo Brunori, leader tecnico. bomber principe e capitano della compagine rosanero che punta alla promozione in Serie A. Le richieste ed i sondaggi per il cartellino dell'attaccante italobrasiliano non mancano di certo, specie da parte di club di categoria superiore che vorrebbero far leva su qualità tecniche e vena realizzativa dell'ex Juventus Under 23 per cercare di spuntarla nella lotta per la salvezza. Empoli, Genoa, in precedenza Cagliari, Brunori ha diversi estimatori in Serie A ma il Palermo ha di fatti blindato il suo terminale offensivo, il calciatore attorno al quale la squadra rosanero vuole edificare le sue ambizioni in chiave presente e futura. D'altro canto sono i numeri a certificare lo straordinario peso specifico ed il rendimento del numero nove di Corini nella recente storia rosanero: ben cinquantasei gol fin qui realizzati in due anni e mezzo, con un girone di ritorno ancora da disputare per implementare il già pingue bottino. Terzo posto assoluto nella speciale classifica dei marcatori all-time con la maglia del Palermo, una crescita esponenziale anche sotto il profilo tecnico-tattico e della personalità, per un attaccante che non è più soltanto un finalizzatore nei sedici metri, ma un vero e proprio volano per lo sviluppo delle trame offensive della formazione siciliana. Titolare in tutti i match del girone d'andata, Brunori è una garanzia assoluta, in termini prestazionali e realizzativi, del Palermo 2023-2024. Un cenno anche alle mosse del club rosanero in sede di calciomercato invernale da parte del noto quotidiano sportivo nazionale, con l'operazione Ranocchia ormai ai dettagli e la priorità laterale basso di destra ancora all'ordine del giorno. L'opzione Venuti pare essere tra le più accreditate nel ruolo, ma non sono da escludere soluzione a sorpresa da parte della dirigenza del club targato City Football Group.