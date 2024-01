Gazzetta dello Sport: “Nedelcearu e Graves, Palermo si fa in due. Col Cittadella…”

Non solo calciomercato, con la sessione invernale in pieno corso di svolgimento, ma anche e soprattutto campionato. La Serie B torna in campo nel prossimo weekend e sarà la sfida tra Catanzaro e Lecco, in programma nell'anticipo di venerdì 12 gennaio alle 20.30, ad aprire la ventesima giornata del torneo cadetto. Palermo di Corini che sfiderà al Tombolato la compagine veneta ad oggi quarta in classifica, nell'auspicio di dare seguito alla serie di risultati utili e prestazioni confortanti che hanno caratterizzato l'ultimo scorcio del girone d'andata. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", sulle sue pagine regionali, si sofferma su due calciatori che hanno visto poco il campo in questa prima parte di stagione, Nedelcearu e Graves, ma hanno avuto forza mentale, abnegazione e capacità di non mollare la presa ed attendere il momento propizio per ritagliarsi il proprio spazio. Dopo tante panchine, entrambi si sono fatti trovare più che pronti da Corini, rispondendo presenti in un frangente estremamente critico, tra risultati negativi ed emergenza infortuni, e ergendosi a protagonisti assoluti nelle ultime due gare contro Como e Cremonese. Quattro punti in due match, grazie alle prestazioni solide e convincenti di entrambi ed ai gol pesanti messi a segno dall'ex Randers e dal centrale difensivo rumeno. Graves, già titolare dalla sfida interna vinta contro il Pisa, ha siglato al Sinigaglia il gol del momentaneo 2-3 per la squadra di Corini, che ha accarezzato a lungo il sogno di conquistare tre punti pesanti in riva al lago. Sempre con un perentorio stacco di testa, Nedelcearu ha firmato il gol dell'uno a uno al Barbera contro la Cremonese, rispondendo al vantaggio grigiorosso realizzato da Ghiglione. Con Graves in campo, che ha ovviato alla moria di interpreti nel ruolo di laterale basso di destra dopo la flessione e la squalifica di Mateju, il Palermo non ha mai perso. Lo score con il jolly difensivo danese in campo per il Palermo racconta di sette punti ottenuti in tre gare. La rosea sottolinea anche come Nedelcearu venga ritenuto un punto fermo da Corini e la dirigenza rosanero e non dovrebbe assolutamente muoversi in questa sessione di gennaio, anche se gli scenari di calciomercato possono mutare alla velocità della luce.