Calciomercato, GdS: “Braccio di ferro per Amian, Palermo e Bologna…”

Per il ruolo di terzino destro e testa a testa tra Palermo e Bologna per Kelvin Amian, in uscita dallo Spezia.

Mediagol ⚽️

"Braccio di ferro per Amian". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. E' partita ufficialmente il 2 gennaio la sessione invernale di calciomercato. Un mese focale in chiave presente e futura al fine di migliorare la rosa a disposizione di Eugenio Corini. Capitalizzare al meglio le indicazioni fornite dal rettangolo verde in questo girone d'andata, colmare le evidenti lacune in organico, cercando di definire e potenziare un'intelaiatura di buon livello senza inficiarne equilibri, pilastri e fondamenta

In linea generale, il club targato City Football Group dovrebbe ultimare dalle tre alle quattro operazioni in entrata, ma agli innesti corrisponderanno tendenzialmente altrettante cessioni. Se Filippo Ranocchia sembra ad un passo dall'approdo alla corte di Corini, per il ruolo di terzino destro e testa a testa tra Palermo e Bologna per Kelvin Amian. Se da una parte la squadra di Thiago Motta può mettere sul piatto la Serie A, con i felsinei che potrebbero giocare il prossimo anno anche le coppe europee, il club di viale del Fante può offrire allo stesso giocatore in uscita dallo Spezia un progetto ambizioso e l'obiettivo di conquistare la massina serie il prima possibile.

Sullo sfondo, i nomi di Barbieri del Pisa, Venuti del Lecce e Di Pardo del Cagliari. O, in alternativa, l'arrivo di un calciatore dal mercato estero.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.