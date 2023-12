Bologna-Roma, Motta: “Fatto il massimo. Vittoria per Mihajlovic, sognare non costa”

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sfida giocata contro la Roma

Termina il match delle ore 18:00 tra il Bologna e la Roma. 2-0 il risultato finale in favore dei felsinei. Al termine della sfida ha parlato Thiago Motta. Ecco le dichiarazioni:

ANDATO TUTTO BENE - “Sì, abbiamo fatto una buonissima prestazione. Alla fine viviamo ogni partita al massimo, sappiamo delle difficoltà che abbiamo che hanno tutti. I ragazzi sono stati bravi a gestire la partita, siamo rimasti uniti, non abbiamo dato possibilità alla Roma di rientrare in partita. Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo gestito bene le emozioni e non era facile, si è visto subito a inizio gara. Abbiamo fatto il massimo”.

MOTORE DIVERSO IN CASA - “È il frutto del lavoro dei ragazzi, penso che dal primo giorno si siano presentati con la voglia di fare prestazioni come quelle di oggi. È una soddisfazione enorme battere una squadra come la Roma in casa, i ragazzi sono consapevoli che c’è una sola strada per arrivare a questi momenti, c’è dietro un grande lavoro quotidiano, oggi c’era qualcosa di speciale perché la vittoria è per Mihajlovic, sono sicuro che ci stava guardando e ci ha dato una grossa mano per tenere la partita con carattere fino alla fine”.

SEGRETI - “Solo il lavoro è difficile, ma se lavori con il sorriso diventa qualcosa di speciale. I ragazzi ci danno delle soddisfazioni in partita che è quello che conta. Li vedi allenarsi, fanno gruppo ed è importante. Nel gol posso dire che abbiamo giocatori molto intelligenti come John, come Aebischer, Moro, che sanno inserirsi, vanno in profondità. La Roma è molto brava a difendere la porta, ma Ndoye è stato bravo a mettere la palla indietro, importante sottolineare il movimento di Zirkzee, ha fatto un movimento da vero attaccante e ha permesso a Moro di segnare”.

ZIRKZEE - “Sta dimostrando tutti i giorni di stare molto bene, ha grande qualità tecnica e fisica, aiuta sempre il gruppo, è un ragazzo che si sacrifica ma è il loro lavoro e lo fanno con il sorriso. Sono contenti di correre l’uno per l’altro, lui tornava sempre, ha difeso dentro l’area di rigore. Ci sono dei palloni che perde facilmente ma non lo deve fare con la qualità che ha, ma ripeto è un ragazzo fantastico, grande lavoratore e cerca di aiutare. Ha fatto un movimento per far segnare Moro, fa bene al gruppo”.

SOGNARE - “Sognare non costa nulla, i tifosi possono farlo poi noi dobbiamo presentarci domani per pensare alla Coppa Italia”.

