Ciaramitaro, messaggio a Corini: “Conosco la tua sofferenza, so quanto ami Palermo”

Dopo il rocambolesco pari di Parma e lo score sconfortante di appena sei punti in otto gare, il Palermo ha cercato ed ottenuto il ritorno al successo che mancava da quattro partite, dallo scorso otto novembre. In quell'occasione Matteo Brunori e compagni si imposero di misura contro il Brescia , ieri i tre punti ottenuti con non poca sofferenza contro il Pisa di Alberto Aquilani grazie alle reti messe a segno da un ritrovato Roberto Insigne , dal bomber italo-brasiliano e da Jacopo Segre dopo la rimonta toscana in otto minuti nella ripresa.

Una vittoria che può dare slancio e morale in vista degli ultimi due impegni ufficiali relativi al girone d'andata contro Como e Cremonese. Una vittoria tanto agognata, quanto utile, per provare ad uscire dal tunnel della crisi. Significativa, inoltre, l'abbraccio dello stesso Segre e di tutta la squadra al tecnico Eugenio Corini dopo il gol del 3-2. "Ecco cosa serve in questo momento, sperando che il resto migliori giorno dopo giorno. Io conosco la tua sofferenza, perché so quanto ami Palermo", ha scritto l'ex calciatore rosanero Maurizio Ciaramitaro attraverso il proprio account Instagram, nel day after la sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie BKT, pubblicando proprio l'immagine di quel momento e con riferimento allo stesso allenatore.