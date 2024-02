Bologna-Verona, le probabili formazioni: Zirkzee sfida Noslin. Ok Orsolini e Ferguson

La ventiseiesima giornata di Serie A si apre con un interessante anticipo al "Dall'Ara" tra Bologna ed Hellas Verona, una sfida dall'esito non così scontato tra la squadra rivelazione del campionato e quella che, nonostante non riesca ad avere un buon feeling con i tre punti, riesce sempre a dare battaglia.

Il Bologna naviga a vele spiegate. La rivelazione del campionato è riuscita persino ad espugnare lo stadio Olimpico contro una Lazio che pochi giorni prima aveva battuto di misura i colossi del Bayern Monaco. Brilla sempre di più il talento di Zirkzee, a proposito di Bayern, con l'attaccante olandese tra i capisaldi della compagine felsinea, pronto a guidare l'attacco rossoblù. Le quattro vittorie consecutive hanno rilanciato la squadra di Thiago Motta, attualmente in zona Champions League. Un momento di forma stratosferico dei romagnoli che godono chiaramente dei favori del pronostico in questo anticipo. Pronti Orsolini e Saelemaekers sulle corsie alte mentre poco dietro ci sarà Ferguson.

Il Verona sta vendendo cara la pelle, nonostante un calciomercato invernale che ha fatto storcere il naso ai tifosi scaligeri. La formazione di Baroni, pur non riuscendo mai a portarsi a casa l'intera posta in palio, ha messo in difficoltà il Napoli ed ha fermato sul 2-2 la Juventus nell'ultimo turno. Visto anche il momento di incertezza del Sassuolo, attualmente quartultimo, questo anticipo potrebbe essere utile ai gialloblù per staccarsi almeno temporaneamente dalla zona rossa. Verso la conferma Noslin, in gol contro i bianconeri, così come Folorunsho la cui perla al volo con il mancino contro la compagine di Allegri ha fatto il giro del web.