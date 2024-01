Fiorentina-Bologna, probabili formazioni: Beltrán titolare, Motta con Zirkzee

La Fiorentina di Italiano ospita il Bologna di Thiago Motta nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Le probabili formazioni e dove vedere il match in tv.

Quasi tutto pronto per Fiorentina-Bologna. Il match - valido per i quarti di finale di Coppa Italia - è in programma martedì 9 gennaio 2024 alle 21:00 allo Stadio "Artemio Franchi" di Firenze.

Dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Parma la Fiorentina avrà davanti a sé il temibile Bologna di Thiago Motta. I rossoblù hanno eliminato l'Inter di Inzaghi dalla competizione vincendo per uno a due a San Siro ai tempi supplementari.

Nell'ultimo turno di campionato la Fiorentina ha perso per uno a zero contro il Sassuolo dopo tre vittorie consecutive ottenute contro Verona, Monza e Torino. La Viola ha chiuso il girone d'andata al quarto posto in piena zona Champions League. Dall'altra parte il Bologna è reduce dal pareggio ottenuto contro il Genoa per uno a uno. Tra le rivelazioni di questo campionato la formazione emiliana ha girato al giro di boa al quinto posto ad una sola lunghezza di distanza proprio dalla Fiorentina quarta.

Italiano farà affidamento sul 4-2-3-1 con Ikoné, Bonaventura e Brekalo alle spalle di Beltrán. A specchio Motta che punterà su Orsolini, Ferguson e Saelemaekers dietro a Zirkzee.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-BOLOGNA — FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltrán. All. Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Moro, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Assisenti: Di Iorio - Cicero

IV: Feliciani

VAR: Serra

AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE FIORENTINA-BOLOGNA IN TV — La gara dei quarti di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Bologna verrà trasmessa in televisione in chiaro su Canale 5. L'incontro sarà visibile anche in streaming su mediasetinfinity.mediaset.it.

