Sassuolo-Fiorentina, Italiano: “Avremmo meritato il pareggio. Classifica bellissima”

"Dopo il primo tempo dovevamo fare qualcosa, ho pensato di farlo subito però dopo il gol annullato a loro era giusto mettergli un pericolo maggiore in avanti, attaccare la profondità e le linee difensive. Nel primo tempo siamo andati piano, eravamo lenti, nella ripresa abbiamo alzato il ritmo, la qualità, il pari sarebbe stato meritato. Erano punti importanti per la nostra classifica, peccato. Nel secondo tempo avremmo meritato di pareggiarla".

Italiano ha poi proseguito parlando del gioco della sua squadra: "Le trame di gioco la Fiorentina le crea, bisogna alle volte limitarsi a spingere la palla dentro. Spesso io non riesco a capire e ne discutiamo, con tutti gli attaccanti. Noi lavoriamo tante volte negli ultimi metri. Andiamo alla ricerca del secondo palo, con l'errore dell'avversario, ma per spingerla in porta qualcuno deve passare davanti. Non è da stasera, è dall'inizio che fatichiamo a chiudere il cerchio. Ci arriveremo".