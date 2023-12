Inter-Bologna, Thiago Motta: “Vittoria straordinaria, viviamo per questi momenti”

"Abbiamo fatto una partita completa, sono sicuro che quelli che hanno iniziato hanno fatto un lavoro straordinario. I cambi ci hanno portato energia con freschezza nelle gambe per dare un altro ritmo. Era una partita complicata contro l'ultima finalista di Champions League, devo fare i complimenti a tutti. La gestione è stata straordinaria, viviamo per momenti come questi da regalare alla nostra gente. La vittoria è stata straordinaria".

"Questo momento è fantastico, ringrazio per gli elogi nei miei confronti e ai ragazzi. Arrivare a un momento così comporta tanto lavoro quotidiano, è facile dire che ci sono problemini ma questo gruppo non si lamenta mai. Per questo si meritano una serata del genere. Non è vero che non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto cose straordinarie ma siamo solo a metà stagione e sabato ci aspetta un'altra gara importante contro l'Atalanta".