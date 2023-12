Inter-Bologna 1-2: Thiago Motta sorprende anche in Coppa Italia. Ndoye gela Inzaghi

Uno choc per i nerazzurri, che giocano una buona partita ma non riescono a sfondare, complice un Ravaglia in stato di grazia che para anche un rigore a Lautaro Martinez. Si va ai supplementari e l'Inter la sblocca subito (colpo di testa di Carlos Augusto), ma poi si adagia. Esce Lautaro (dolorante a una coscia, condizioni da valutare), mentre nel Bologna entra Zirkzee, al quale basta mezz'ora per illuminare la scena. Prima un assist di tacco per il pari di Beukema e, 4' dopo, il tocco in profondità per mandare in gol Ndoye. Il Bologna ribalta la banda Inzaghi tra il 112' e il 116' e va ai quarti. Thiago Motta incanta anche in Coppa Italia!