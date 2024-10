Nuovo stadio Dall’Ara: Bologna ambisce a ospitare Euro 2032. Ecco come

Il Bologna FC e Webuild collaborano per rinnovare lo stadio Dall’Ara con un investimento di 200 milioni, puntando a fare di Bologna una delle città ospitanti per Euro 2032.

Mediagol ⚽️ 31 ottobre - 17:26

Il Bologna FC ha firmato un accordo con Webuild per la ristrutturazione dello storico stadio Dall’Ara. Questo progetto ambizioso, che mira a inserire Bologna tra le città ospitanti degli Europei del 2032, prevede un investimento di 200 milioni di euro in collaborazione con il Comune, all’interno di un più ampio partenariato pubblico-privato.

WEBUILD E BOLOGNA FC: PARTNERSHIP PER UN NUOVO DALL’ARA — La partnership concede a Webuild un’esclusiva fino al 2027 per sviluppare la riqualificazione in modalità EPC (Engineering, Procurement, and Construction). Il progetto è stato disegnato dallo Studio GAU ARENA, guidato dall’architetto Gino Zavanella, e avrà l’obiettivo di trasformare il Dall’Ara, inaugurato nel 1927, in un’infrastruttura moderna e polifunzionale. Tra le innovazioni più importanti, il nuovo stadio avrà una copertura a guscio, che permetterà il passaggio di luce e aria, garantendo un alto livello di comfort agli spettatori. Saranno inoltre eliminate le strutture metalliche aggiunte per i Mondiali di Italia ’90, preservando la cinta muraria originale dello stadio.

UN IMPIANTO IN LINEA CON GLI STANDARD INTERNAZIONALI — Oltre alla copertura, l’intero stadio sarà realizzato secondo i più elevati standard UEFA, raggiungendo la categoria 4, con una capienza di oltre 30.000 posti. Le tribune saranno posizionate a soli 7 metri dal campo, offrendo una visibilità ottimale. Il Dall’Ara si trasformerà in una struttura attiva sette giorni su sette, con servizi di alta qualità per tifosi e visitatori, con l’intento di rendere lo stadio una risorsa vivibile anche al di fuori delle partite.

L’accordo include anche la riqualificazione dell’area “Antistadio”, a nord di via Andrea Costa, e la costruzione di uno stadio temporaneo nella zona F.I.C.O., che ospiterà le partite del Bologna FC durante i lavori di ristrutturazione.

L’ESPERIENZA INTERNAZIONALE DI WEBUILD — Webuild, leader globale nelle infrastrutture, ha già gestito la realizzazione di 9 grandi stadi nel mondo. Tra questi si annoverano il Meazza di Milano, ristrutturato per i Mondiali del 1990, e l’Al Bayt Stadium in Qatar, costruito per i Mondiali FIFA 2022. Il gruppo è conosciuto per la sua capacità di realizzare strutture innovative e sostenibili, che combinano tradizione e modernità.

Oltre al settore sportivo, Webuild si distingue per grandi opere infrastrutturali come il Canale di Panama, la Diga Foranea di Genova e numerose linee metropolitane e ferroviarie in tutto il mondo. La sua expertise rappresenta una garanzia di successo per il progetto del Dall’Ara, che unirà funzionalità, estetica e sostenibilità.