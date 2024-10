Serie B, l’età è un fattore: il dato è sorprendente. Il Palermo…

Dalla stessa classifica si evince anche che le squadre più esperte in questa fase stanno faticando non poco: nelle ultime 10 posizioni della classifica fanno parte ben 7 squadre con un'età media di 27 anni o superiore . Spicca il Sudtirol con una media di quasi 30 anni , seguito da Bari e Catanzaro con una media di 28,5 anni . Il Frosinone è forse la più grande eccezione: con la media di 24,9 , più bassa di tutta la B, si trova all'ultimo posto della cadetteria.

IL CONFRONTO CON L'ANNO SCORSO

Lo scorso anno non è stato tanto diverso in tal senso: 3 delle ultime 5 squadre che hanno occupato la classifica si trovavano tra i primi posti per media più alta, si parla di Ascoli (27,9), Lecco (27,7) e Bari (27,6). Anche tra le promosse in A il trend è uguale a questa stagione, con tutte e 3 le squadre tra i primi posti per età media più bassa: Como (26,5), Venezia (25,5) e Parma (25,4).