Palermo, i dati non mentono: ecco perchè non hai superato il Mantova

PRIMO TEMPO

Il Palermo nella prima frazione di gioco ha trovato 4 tiri di cui 0 in porta. Pochi i passaggi completati, solamente 174. Anche il dato sul possesso palla non mente, i rosanero hanno mantuto poco il pallone con solo il 38% di possesso totale. Mentre il Mantova ha avuto una maggiore gestione della palla con il 62%, completando ben 291 passaggi. L'obbiettivo della squadra di Possanzini è stato quello di aspettare il pressing avversario tramite un palleggio basso per completare giocate e scambi in totale sicurezza e non prendersi alcun rischio.