Palermo, Le Douaron centravanti: semplice esigenza o nuova veste?

Il nuovo ruolo del francese, già ricoperto con la maglia del Brest con ottimi risultati

Mediagol ⚽️ 31 ottobre 2024 (modifica il 31 ottobre 2024 | 15:41)

Tra le novità delle ultime settimane in casa Palermo c'è anche quella legata a Le Douaron. Il francese, acquistato per 4 milioni dal Brest negli ultimi giorni di mercato, non ha cominciato la stagione nel migliore dei modi: l'attaccante sembra ancora in fase di ambientamento in un campionato molto diverso dalla Ligue 1.

L'INIZIO DA ALA E IL NUOVO RUOLO DA CENTRAVANTI — Dopo un inizio da ala destra, ruolo che ha ricoperto poche volte nell'arco della sua carriera in Francia, con risultati poco incoraggianti e prestazioni non all'altezza della cifra spesa, Il '97 è stato provato anche da ala sinistra contro il Modena, anche lì non sembrando al meglio delle sue potenzialità.

Dopo l'infortunio di Brunori però, Le Douaron è stato schierato da prima punta al posto di Henry sia contro la Reggiana che contro il Mantova, apparendo più incisivo e dando segnali di ripresa. Ancora nessun gol o assist, ma buoni movimenti, qualche ottimo pallone recuperato e delle buone incursioni in area avversaria. L'ex Brest sembra un giocatore che nel ruolo di centravanti da il meglio, riuscendo a sfruttare la sua buona velocità e i movimenti senza palla.

UN RUOLO GIÀ FATTO IN PASSATO — Per il francese però non è la prima esperienza da prima punta in carriera: nella stagione 22/23 è stato il centravanti titolare del Brest, riuscendo con i suoi gol a salvare i francesi dalla retrocessione. Quell'anno il suo score è stato di 10 gol e 3 assist, diventando il capocannoniere della squadra guidata da Eric Roy.

TRE POSTI PER UN RUOLO — Al netto delle prestazioni abbastanza incoraggianti del francese, bisognerà capire come verrà gestita da Dionisi la situazione centravanti appena Brunori sarà ristabilito. La soluzione potrebbe essere di far tornare il '97 nel ruolo di ala con il compito di accentrarsi e sfruttare i suoi centimetri, oppure un ballottaggio costante tra i tre davanti, avendo caratteristiche totalmente diverse l'uno dall'altro.