LE PAGELLE DI MANTOVA-PALERMO 0-0. Un pareggio che scontenta tutti

Sul gol annullato rimane troppo fermo sulla linea di porta invece di provare a chiudere lo specchio del tiro o intercettare il passaggio nell'area piccola. Nel resto della gara non deve fare gli straordinari ma quando chiamato in causa risponde presente.

Dopo una partenza horror, gradualmente torna nei binari e difende con attenzione, salvo deragliare nuovamente nella ripresa sbagliando più volte la diagonale e il tempo d'uscita sul proprio marcatore diretto. Meglio in fase offensiva dove mette tanti traversoni verso il centro che meritavano maggior fortuna. Probabilmente le difficoltà in difesa sono dovute a una mancanza di lucidità per via dell'elastico continuo tra attacco e difesa.