Atalanta-Bologna 1-2: Ferguson ribalta il risultato. Motta sorride e vola quarto

Termina la sfida tra Atalanta e Bologna disputata al Gewiss Stadium alle ore 18:00. Primo tempo che si chiude in vantaggio per i padroni di casa con Lookman che sfrutta una mischia in area e segna. Nella ripresa Calafiori ci prova ma non inquadra la porta. Presagi di un gol che arriva al 57' con Zirkzee su calcio di rigore. Gli uomini di Motta la ribaltano quattro minuti dopo con Ferguson. Gli ospiti vincono e rimangono saldi al quarto posto.