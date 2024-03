Atalanta-Bologna, Motta: “Ho dei ragazza fantastici. Non penso alla Champions League”

“Non penso siano stati i cambi, tutti i ragazzi hanno fatto bene. L’Atalanta è una squadra forte che quando attacca è molto organizzata, noi siamo stati bravi a rimanere lì con la testa e poi abbiamo sfruttato i nostri momenti Saelemaekers? Quando entra con questa mentalità può fare molto bene. Tre centrali contro l’Atalanta? Non credo sia tanto questo quanto il fatto che abbiamo tre giocatori forti. Sono tutti ragazzi fantastici e possono giocare assieme, io devo solo fare delle scelte ed è adatta bene. La Champions? Non ci penso, siamo concentrati sugli allenamenti, giorno per giorno e alla prossima partita. In tribuna c'era anche il ct Spalletti, che ha in odor di convocazione per l'Europeo Calafiori, ma chissà che non ci sia una chance anche per Orsolini: "Io devo pensare alla nostra prestazione e a cosa dobbiamo migliorare a partire da domani. Sia Calafiori che Orsolini stanno bene, ma le scelte toccano al ct della nazionale"