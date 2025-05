Coppa Italia, Bologna 51 anni dopo a caccia del trofeo: l’ultima finale contro il Palermo

Mercoledì 14 Maggio andrà in scena l’ultimo atto della Coppa Italia, in cui si vedranno faccia a faccia, all’Olimpico di Roma, il Milan di Conceicao e il Bologna di Italiano; in quella che si prospetta essere una grande partita. I rossoneri tornano in finale di Coppa Italia dopo ben 7 anni, dall’ultima persa contro la Juventus per 4-0 nella stagione 2017/2018: una disfatta totale per il Milan di Gattuso. Dalla parte opposta troviamo il Bologna, gli uomini di Italiano tornano a disputare una finale di Coppa dopo ben 51 anni dall’ultima volta, l’ultima apparizione dei rossoblù è datata 23 Maggio 1974 contro il Palermo: match vinto dal Bologna ai rigori per 4-3, dopo i tempi regolamentari che si conclusero 1-1 con gol al 90’ di Savoldi che tenne vive le speranze della squadra allora allenata dall’argentino Pesaola. Il match si decise ai rigori, in cui furono fatali gli errori dei rosanero Vullo e Favalli che di fatto consegnarono al Bologna la seconda Coppa Italia della sua storia; dopo la prima vinta sempre contro i rosanero e sempre ai calci di rigore nella stagione 69'70'.