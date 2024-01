Spezia, ufficiale: niente Palermo e Bologna, Amian è un nuovo giocatore del Nantes

Pochi istanti fa l'ufficialità: Kelvin Amian è un nuovo giocatore del Nantes . Il difensore classe 1998, accostato anche a Bologna e Palermo nel corso della sessione invernale di calciomercato, ha scelto di lasciare lo Spezia e l'Italia per tornare a giocare in patria. Il calciatore originario di Tolosa approda, dunque, in Ligue 1 , firmando un contratto che lo legherà al Nantes fino al 30 giugno 2028. Di seguito, il comunicato diramato dal club ligure sul proprio sito di riferimento:

"Spezia Calcio rende noto di aver ceduto all'FC Nantes, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del difensore francese Kelvin Amian, che chiude così la sua carriera in maglia bianca con 85 presenze. Al calciatore, i migliori auguri per il prosieguo della carriera", la nota in questione. Intanto, come riportato nei giorni scorsi da Le Parisien, lo Spezia dovrebbe incassare circa 3,5 milioni di euro.