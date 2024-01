Milan-Bologna, probabili formazioni: Zirkzee titolare, conferme per Gabbia e Adli

Milan-Bologna, in programma sabato 27 gennaio con calcio d’inizio alle ore 20.45 è una gara valevole per la 22ª giornata di campionato in Serie A, la terza nel girone di ritorno. I rossoneri di Pioli sono sempre più saldi al terzo...

Milan-Bologna, in programma sabato 27 gennaio con calcio d'inizio alle ore 20.45 è una gara valevole per la 22ª giornata di campionato in Serie A, la terza nel girone di ritorno. I rossoneri di Pioli sono sempre più saldi al terzo posto in classifica, in virtù dei quattro successi consecutivi. I rossoblù tornano in campo dopo la pausa forzata dello scorso turno che li avrebbe visti contro la Fiorentina, impegnata a Riad per la Supercoppa.

COME ARRIVA IL MILAN — Con la squadra reduce da quattro vittorie di fila in campionato, Pioli va verso la conferma dell’undici titolare visto nelle ultime due uscite. Bennacer, che ha svolto gli esami strumentali, salterà il Bologna, ma tornerà a disposizione contro il Frosinone A centrocampo confermato Adli accanto a Reijnders

In attacco c'è Giroud, con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle sue spalle

COME ARRIVA IL BOLOGNA — Dopo la sosta forzata per la Supercoppa, match con la Fiorentina da recuperare il 14 febbraio, il Bologna di Thiago Motta torna in campo nella prestigiosa trasferta di San Siro. Periodo negativo per i rossoblù, sconfitti anche dal Cagliari nell’ultimo turno di campionato. Thiago Motta non avrà a disposizione lo squalificato Posch, al suo posto agirà De Silvestri. A centrocampo Moro e Freuler, con Ferguson ad agire sulla trequarti. In attacco torna Zirkzee dal primo minuto

PROBABILI FORMAZIONI — MILAN (4-2-3-1) la probabile formazione: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. All. Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione: Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — La partita tra Milan e Bologna è trasmessa in co-esclusiva da DAZN e Sky in TV e in streaming.