Bologna-Genoa, Motta: “Volevamo vincere. Nessuno pensava di stare così in alto”

"De Silvestri ha dentro una rete del genere, ha qualcosa di speciale e ci crede. Un gol importante per noi. La palla non entrava all'ultimo. Volevamo vincere ed invece è giunto un pareggio adesso occhio alla Fiorentina in Coppa Italia".

"L'innamoramento per il Bologna viene per quello che squadra e gruppo trasmette e la prova è quella di oggi. Con rispetto per l'avversario e per il gioco abbiamo cercato di fare le cose giuste per arrivare al risultato finale con valori molto chiari e questo fa innamorare a tutti. Nessuno poteva pensare di poter stare in alto a questo punto della stagione ed alla squadra piace. E' bello poter competere contro Inter, Roma o Fiorentina. Fa bene per il calcio italiano"