Calcio, martedì di Champions League: dove vedere le partite delle italiane

Dove vedere tutte le gare del martedì di Champions League

⚽️ Mediagol 5 novembre - 08:10

Quarta giornata di league phase nel nuovo formato della UEFA Champions League. Le italiane sono pronte a lottare per regalare ai propri tifosi una vittoria in questa emozionante notte di Champions.

LE ITALIANE — LILLE-JUVENTUS delle 21:00.

Dopo la sconfitta contro lo Stoccarda, la Juventus di Thiago Motta punta a ritrovare la vittoria contro un Lille agguerrito e a caccia di punti. La partita sarà visibile su: SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW.

REAL MADRID-MILAN delle 21:00.

Il Milan, dopo le sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen hanno trovato una vittoria contro il Bruges. Ora però i rossoneri devono cambiare marcia per risalire in classifica. La sfida contro i blancos sarà delicata, ma i ragazzi di Fonseca sperano di sfruttare ogni occasione per rimanere in corsa. La partita sarà visibile su: SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW.

BOLOGNA-MONACO delle 21:00.

Dopo le due partite in Inghilterra e un solo punto conquistato in Champions League nel diluvio del Dall'Ara contro lo Shaktar, il Bologna di Italiano torna a giocare in casa. Sarà una gara difficile con il Monaco che si presenta leggermente favorito e cercherà di confermare la sua posizione di alta classifica con una vittoria. La partita sarà visibile su: SKY SPORT (canale 254), SKY SPORT 4K e NOW.

LE ALTRE GARE — PSV-GIRONA delle 18:45.

Entrambe le squadre sono a caccia di punti importanti per risalire in classifica, con il PSV che si trova a due punti e il Girona a tre. La squadra olandese punta a sfruttare il fattore casa, ma il Girona non intende cedere terreno. La partita sarà visibile su: SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

SLOVAN BRATISLAVA-DINAMO ZAGABRIA delle 18:45.

Gli slovacchi cercheranno di ottenere i primi punti della stagione contro una Dinamo Zagabria che ha finora accumulato quattro punti in Champions. Entrambe le squadre vedono questa sfida come un’opportunità cruciale. La partita sarà visibile su SKY SPORT (canale 254) e NOW

CELTIC-LIPSIA delle 21:00.

Il Celtic e il Lipsia si affrontano in una partita tra squadre che lottano per evitare di rimanere fuori dalle prime 24. Con i quattro punti già raccolti, gli scozzesi puntano a una vittoria in casa. Mentre la squadra di Marco Rose è ancora a quota 0. La partita sarà visibile su SKY SPORT (canale 258) e NOW

SPORTING LISBONA-MANCHESTER CITY delle 21:00.

Lo Sporting Lisbona, cerca un successo in casa per agganciare le posizioni di vertice. Il City, a sette punti, vuole invece allungare in classifica e avvicinarsi al primato. Sarà una sfida aperta tra due squadre in forma. La partita sarà visibile su SKY SPORT (canale 256) e NOW

LIVERPOOL-BAYER LEVERKUSEN delle 21:00.

Entrambe le squadre sono tra le prime 8 in classifica: il Liverpool guida con 9 punti, mentre il Leverkusen è subito dietro a 7. Sarà una partita di alta intensità, con i Reds intenzionati a consolidare il primato e il Bayer determinato a sorpassarli. La partita sarà visibile su SKY SPORT (canale 255) e NOW.

BORUSSIA DORTMUND-STURM GRAZ delle 21:00.

Il Dortmund ha collezzioanto 6 punti fin'ota e cerca di mantenere il ritmo in questa fase di qualificazione, affrontando uno Sturm Graz ancora a quota zero. Gli austriaci sono alla ricerca di riscatto, ma i tedeschi non vorranno perdere l’occasione di rafforzare la loro posizione. La partita sarà visibile su SKY SPORT (canale 257) e NOW