Bologna-Roma, Mourinho: “Arduo senza Dybala e Lukaku. Avute difficoltà fisiche”

QUALCUNO NON HA SFRUTTATO OCCASIONE AVUTA -“Sì, però mi sono dimenticato prima della partita di abbracciare la famiglia di Mihajlovic, volevo farlo prima della partita ma mi sono dimenticato. Un abbraccio a tutti loro. Chiedo scusa a Renato Sanches, quello che ho sentito che dovevo fare è molto duro per un calciatore ma è molto duro anche per me, mi è capitato 3-4 volte in carriera, è dura e mi scuso con lui. Senza Dybala la classe non c’è, senza Lukaku la fisicità non c’è, sapevo sarebbe stata dura senza di loro. La gente in campo… ho sentito che ovviamente volevano dare di più, però se non abbiamo avuto nessun problema a livello tattico, loro hanno segnato il primo gol ma la partita era controllata, abbiamo avuto difficoltà a livello fisico, loro hanno gente con motore, con gamba, intensità e noi non abbiamo intensità e questa fisicità. Per dire, Cristante può avere limitazioni dal punto di vista tecnico, ma ha fisico. La partita poi è diventata più complicata, abbiamo avuto le nostre possibilità per il 2-1 ma non lo abbiamo fatto e diventa difficile”.