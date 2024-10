Calcio, martedì di Champions League: dove vedere le italiane

Dove vedere tutte le gare del martedì di Champions League

⚽️ Mediagol 22 ottobre 2024 (modifica il 22 ottobre 2024 | 07:32)

Terza giornata di league phase nel nuovo formato della UEFA Champions League. Le italiane sono pronte a lottare per regalare ai propri tifosi una vittoria in questa emozionante notte di Champions.

LE ITALIANE

MILAN-CLUB BRUGGES delle 18:45. I rossoneri dopo le sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen dovranno iniziare a sommare punti per entrare nelle zone alte della classifica. La vittoria in inferiorità numerica contro l'Udinese ha sicuramente ridato morale agli uomini di Fonseca, che partiranno favoriti in questa gara. Il club belga ha già sommato i suoi primi tre punti contro lo Sturm Graz grazie alla rete dell'esterno greco Tzolis, un giocatore che l'anno scorso è stato capocannoniere in seconda divisione tedesca e a cui la difesa rossonera dovrà prestare particolare attenzione. La partita sarà visibile su: SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW.

JUVENTUS-STOCCARDA delle 21:00. Gli uomini di Thiago Motta vogliono fare tre su tre in Champions dopo le vittorie contro PSV e Lipsia. Sarà dunque il turno di un'altra squadra tedesca, che viene da una debacle in Bundesliga con la sconfitta per 4-0 contro il Bayern Monaco. I bianconeri invece vengono dal trionfo in casa contro la Lazio per 1-0, dopo una partita giocata in superiorità numerica. Il nuovo corso Juve sta iniziando a prendere forma con risultati e grandi prestazioni, contro i tedeschi sarà fondamentale non sbagliare. La partita sarà visibile su: SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW.

ASTON VILLA-BOLOGNA delle 21:00. Dopo l'ottima prestazione contro il Liverpool gli uomini di Italiano vogliono replicare la gara di Anfield, ma questa volta tornando dall'Inghilterra con qualche punto in tasca. L'Aston Villa è sicuramente la squadra favorita per questo incontro e dopo le grandi vittorie contro Bayern e Young Boys vuole conquistarsi altri tre punti che ipotecherebbero la squadra di Birmingham verso la qualificazione al prossimo turno. La partita sarà visibile su: SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW.

IL BIG MATCH

REAL MADRID-BORUSSIA DORTMUND delle 21:00. I due clubsi rivedono per la prima volta dopo la finale della scorsa Champions League disputata a Wembley. Si prospetta una gara ricca di spettacolo. Il Dortmund vorrà vendicarsi da quella dolorosa sconfitta, guidati dal nuovo allenatore Nuri Sahin i tedeschi si trovano al primo posto e vorrano continuare sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria per 7-1 contro il Celtic. I blancos invece vogliono rifarsi dopo aver faticato in casa del Lille perdendo la gara per 1-0. La partita sarà visibile su SKY SPORT (canale 254) e NOW.

LE ALTRE GARE

MONACO-STELLA ROSSA delle 18:45. I francesi vogliono sommare altri punti per migliorare il 13esimo posto, mentre i serbi sono ancora a caccia dei loro primi punti. La partita sarà visibile su: SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW.

ARSENAL-SHAKTAR delle 21:00. Gli uomini di Arteta vogliono la seconda vittoria di fila dopo il 2-0 rifilato al PSG. Gli ucraini, invece, dopo le gare contro Bologna e Atalanta vogliono provare a fare l'impresa vincendo la loro prima partita stagionale in Champions. La partita sarà visibile su SKY SPORT (canale 255) e NOW.

PSG-PSV delle 21:00. I parigini vogliono ritrovare i tre punti dopo la sconfitta contro l'Arsenal per cercare di raggiungere le prime otto posizioni in classifica. Mentre gli olandesi vogliono uscire dal Parco dei Principi con qualche punto per poter sperare di entrare tra le prime 24 e qualificarsi agli spareggi. La partita sarà visibile su SKY SPORT (canale 256) e NOW.

STURM GRAZ-SPORTING delle 21:00. Gli austriaci sono a quota zero punti in Champions e cercheranno di sommare i primi di questa Champions League, mentre i portoghesi guidati da Amorim vogliono i tre punti per poter sperare di entrare tra le prime otto. La partita sarà visibile su SKY SPORT (canale 257) e NOW.

GIRONA-SLOVAN BRATISLAVA delle 21:00. La squadra del City Group che sta fornendo prestazioni deludenti sia in Liga che in europa, dopo la straordinaria annata dello scorso anno. Sia i catalani che gli slovacchi sono a caccia dei loro primi punti in questa Champions League. La partita sarà visibile su SKY SPORT (canale 258) e NOW.