Empoli-Bologna, le probabili formazioni: Nicola con Niang. Freuler e Ndoye dal 1′

La preview e le probabili formazioni del match tra Empoli e Bologna, valido per l'anticipo della ventinovesima giornata del campionato di Serie A.

⚽️ 15 marzo 2024 (modifica il 15 marzo 2024 | 12:21)

Quasi tutto pronto per Empoli-Bologna. Il match - valido per l'anticipo della ventinovesima giornata del campionato di Serie A - è in programma alle ore 20.45 allo stadio Carlo Castellani.

L'Empoli è reduce da due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque di campionato. Nell'ultimo turno di campionato Caprile e compagni hanno perso in trasferta con il Milan per uno a zero . Una sconfitta che ha fatto scivolare la formazione di DavideNicola al diciassettesimo posto in classifica con la zona retrocessione vicina, adesso, una sola lunghezza. Proprio l'ex allenatore della Salernitana farà affidamento sul classico 3-5-2 con Cambiaghi e Niang come tandem offensivo.

Chi viaggia sulle ali dell'entusiasmo è il Bologna che è al quarto posto della graduatoria, a +3 sulla quinta (la Roma). Lo stesso Thiago Motta in conferenza stampa ha così presentato la partita: "La partita contro l’Empoli è molto importante perché è la prossima che giocheremo. Loro stanno bene e hanno messo in difficoltà tante squadre. Mi dispiace per Zirkzee, stava attraversando un momento molto positivo. Chi può sostituirlo sta molto bene". Orsolini e compagni sono reduci dal ko rimediato tra le propria mura amiche contro l'Inter che grazie alle rete di Bisseck al 37' minuto è riuscito a strappare un successo dal Renato Dall'Ara.

DOVE VEDERE IL MATCH Empoli-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e Sky Sport (numero 251). Per vederla in tv su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox, oppure il TIMVISION Box.

PROBABILI FORMAZIONI — Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Kovalenko, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang. All. Nicola

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Ferguson, Fabbian, Ndoye; Odgaard. All. Motta