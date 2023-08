Arsenal-Manchester City, formazioni ufficiali: Havertz contro Haaland. Ok Saka e Rice

Alle 17.00 nel tempio di "Wembley" in campo Arsenal e Manchester City per la finale di Community Shield (Supercoppa). Entrambe grandi protagoniste della scorsa stagione, capaci di contendersi il titolo della Premier League fino all'ultima giornata. Il trofeo sarebbe riservato alla vincitrice dello scudetto e a quella della FA Cup, ma quest'anno il Manchester City ha fatto asso pigliatutto. Motivo per cui l'Arsenal subentra in quanto seconda classificata. (Questa la preview dell'incontro)