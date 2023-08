Arsenal-Manchester City, probabili formazioni: atto finale Community Shield

Mercato contingentato invece per i campioni di Inghilterra. Oltre all'approdo di Kovacic dal Chelsea, i Citizen si sono aggiudicati uno dei migliori difensori attualmente in circolazione, ossia Josko Gvardiol. Difficile che il croato esordisca già adesso, pronti Stones e Dias nel 4-2-3-1 di Guardiola. Possibilmente in campo dal primo minuto invece il mediano ex Inter, pronto a far coppia con Rodri. Confermato l'undici che ha conquistato anche la Champions League a Istanbul contro l'Inter: davanti il gigante Haaland, supportato da Grealish, Alvarez e Silva. Ancora assente De Bruyne per un problema muscolare che si trascina da giugno.

PROBABILI FORMAZIONI — MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Ake; Rodri, Kovacic; Silva, Alvarez, Grealish; Haaland. ALLENATORE: Guardiola.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Nketiah, Martinelli. ALLENATORE: Arteta.

DOVE VEDERE IL MATCH — La sfida tra il Manchester City e l'Arsenal si potrà seguire in diretta TV su DAZN. Per farlo bisognerà, oltre all'abbonamento, utilizzare un dispositivo come Google Chromecast o FireStick TV o una consolle o in alternativa una Smart Tv.

La finale di oggi, domenica 6 agosto 2023 alle ore 17, si potrà seguire naturalmente anche in streaming. Il match sarà visibile come detto su DAZN, che detiene in esclusiva i diritti dell'incontro tra Gunners e campioni d'Europa.