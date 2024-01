Tottenham-Burnley, le formazioni ufficiali: out Son. Ok Kulusevski e Richarlison

Le formazioni ufficiali della sfida valida per i trentaduesimi di finale di FA Cup tra il Tottenham e il Burnley

Riposa la Premier League in questo weekend, ma non le squadre inglesi. Le formazioni britanniche sono impegnate nelle sfide di FA Cup. Due di queste sono il Tottenham e il Burnley che si sfideranno per i trentaduesimi di finale. Ecco le formazioni della sfida: