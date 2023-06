Manchester City-Manchester United 2-1, doppio Gundogan: Guardiola vince la FA Cup

Pronti, via e il City è già in vantaggio con Gundogan. L'ex Borussia Dortmund si invola verso la porta e conclude con un tiro chirurgico al volo con il collo destro che non lascia scampo a De Gea sorpresissimo per questa rete incassata dopo appena dodici secondi dal calcio d'inizio. Pochi minuti dopo la compagine di Guardiola sfiora il raddoppio con Rodri, il suo colpo di testa si spegne un soffio a lato della porta dello United. Alla mezz'ora terza occasione pericolosa per i Citizens, stavolta con De Bruyne, ancora di pochissimo a lato del palo destro. I Red Devils colpiscono a trovano il pari alla prima occasione utile: al minuto 33 penalty concesso dal direttore di gara, trasformato alla perfezione dallo specialista Bruno Fernandes.