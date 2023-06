Palermo, il City Group vuole una grande rosa: gli scout già al lavoro all’estero

Il Palermo targato City Football Group si appresta a costruire una squadra competitiva per il mister Eugenio Corini, in vista del prossimo campionato di Serie B

“Palermo, scout del City Group al lavoro per costruire un nuovo organico” . Apre così l'edizione odierna del quotidiano "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero e sulle linee guida della prestigiosa holding di proprietà araba in sede di calciomercato.

Non solo Italia per il nuovo Palermo che verrà. Gli scout rosanero stanno lavorando da diverse settimane, al fine di trovare giocatori validi alla causa del club del capoluogo siciliano. Quindi, la squadra di Corini potrebbe anche essere rinforzata da figure sconosciute all'interno del panorama calcistico nazionale. "Un’attività meticolosa di studio e analisi di video, oltre a viaggi per visionare dal vivo i vari giocatori che potrebbero avere un interessante sviluppo. Anche in questo caso un lungo elenco, che però pian piano è stato smarcato di alcuni nomi e ristretto a determinati profili che potrebbero esser subito utili", si legge.