Palermo, Cistana e Bisoli nel mirino: Corini si prese la Serie A con loro a Brescia

La retrocessione del Brescia dopo il playout perso con il Cosenza, rappresenta una grande opportunità per il Palermo guidato da Eugenio Corini. Diversi gli elementi stimati dal tecnico di Bagnolo Mella in seno alla rosa biancazzurra. Le due esperienze lombarde del 'Genio' (La prima lo ha visto promosso in Serie A ed esonerato ben due volte l'anno dopo, la seconda riguarda il finale della scorsa stagione in B) sono state utili a tenere bene a mente quali sono gli elementi funzionali al suo credo calcistico, anche per le esperienze avvenire. Proprio Bisoli e Cistana possono fare al caso del club del capoluogo siciliano.

I due sono tra i giocatori più rappresentativi della rosa delle 'Rondinelle' e potrebbero legittimamente decidere di non rimanere in Lega Pro e virare su altre opzioni. "Cistana deve tantissimo a Corni e ci sono pochi dubbi sul fatto che sarebbe felice di ritrovare il suo mentore. Si è rivelato tra i difensori più affidabili della categoria, nel Brescia che venne eliminato in semifinale di playoff dal Monza. La stagione che si è appena conclusa, invece, è stata una iattura per lui, anche peri tanti infortuni che lo hanno pesantemente condizionato", si legge.

Con le possibili partenze di Broh e Damiani in zona nevralgica, sommate al dubbio che avvolge il futuro di Valerio Verre, il Palermo potrebbe pensare seriamente di puntare sul capitano del Brescia. "Bisoli, invece, quest’anno le ha giocate quasi tutte è con la fascia di capitano al braccio. Lui era più un pilastro del Brescia quando ha incrociato la strada di Corini, ma tra i due si è instaurato un certo feeling, Bisoli indossa la maglia delle Rondinelle dal 2016 e i tempi per una nuova avventura sembrerebbero essere maturi. La retrocessione farà diminuire i prezzi del loro cartellino già non altissimi perché entrambi sono in scadenza nel 2024, ma c’è da scommettere che avranno tantissime richieste", chiosa il noto quotidiano.